В Италии поезд попал в торнадо
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во вторник у итальянского города Кротоне поезд попал в торнадо. В результате инцидента несколько человек пострадали, передает УНН со ссылкой на ANSA.
Двух пассажиров доставили в больницу, хотя никто не получил серьезных травм, пишет издание. Торнадо повредило поезд, выбив окна.
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Инцидент произошел на станции Роккабернарда на железнодорожной линии Катандзаро Лидо Кротоне.
Как сообщал УНН, на северном побережье испанского острова Тенерифе, самого большого из Канарских островов, огромные волны повредили жилой дом.