На півдні Каліфорнії під час пожежі повністю згоріли понад 600 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лтстопада. УНН. Природна пожежа в південній частині Каліфорнії знищила 616 будинків і господарських будівель, пошкоджені 183. Про це йдеться в опублікованому в п’ятницю повідомленні Управління лісового господарства та пожежної охорони штату, повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання The Los Angeles Times.
Як випливає з документа, дані оцінки зроблені за підсумками огляду приблизно 57% вигорілій території. Є загроза в цілому для 57 тисяч житлових будинків та інших будівель. Пожежу гасять понад 3,3 тисяч пожежників.
За даними влади, на півдні Каліфорнії до теперішнього часу загальна територія, охоплена вогнем або вже вигоріла, становить 396 кв. км. Пожежу вдалося локалізувати на 69%. Загинули три людини, троє пожежників постраждали.
У північній частині Каліфорнії також намагаються загасити природну пожежу. Її жертвами стали вже 63 людини. Площа пожежі становить понад 566 кв. км, вона локалізована на 40%. Знищені більше 11,8 тисяч будівель, включаючи 9,7 тисяч житлових будинків.
У зв’язку з пожежами в ряді округів Каліфорнії діють режими надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією.
Нагадуємо, на півночі Каліфорнії через дим пожеж скасували заняття в школах і вузах.