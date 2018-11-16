NBC: на півночі Каліфорнії через дим пожеж скасували заняття в школах і вузах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Дим від природних пожеж став причиною скасування занять у школах американських міст Сан-Франциско, Окленд і інших населених пунктів, розташованих на узбережжі затоки Сан-Франциско в штаті Каліфорнія. Про це повідомила в четвер телекомпанія NBC, інформує УНН.
За її даними, заняття в школах не будуть проводитися в п’ятницю. Аналогічне рішення прийняли дирекції університетів міст Сан-Франциско, Сан-Хосе і Санта-Клара, а також Каліфорнійського університету в Берклі. Ці вузи будуть закриті до 19 листопада.
“Вітер з океану жене дим прямо на нас. Ми просимо людей не виходити з приміщень, тримати двері і вікна закритими”, — заявила офіційний представник управління якості повітря району узбережжя затоки Сан-Франциско Крістін Роселіус.
Нагадуємо, число жертв природної пожежі в окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії зросло до 63 осіб. Про це повідомив у четвер шериф Бьютт Корі Хонеа на прес-конференції, трансляцію якої вела телекомпанія ABC. Таким чином, загальне число загиблих при пожежах в Каліфорнії склало 66 осіб.