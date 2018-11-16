NBC: на севере Калифорнии из-за дыма пожаров отменили занятия в школах и вузах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Дым от природных пожаров стал причиной отмены занятий в школах американских городов Сан-Франциско, Окленд и других населенных пунктов, расположенных на побережье залива Сан-Франциско в штате Калифорния. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC, информирует УНН.
По ее данным, занятия в школах не будут проводиться в пятницу. Аналогичное решение приняли дирекции университетов городов Сан-Франциско, Сан-Хосе и Санта-Клара, а также Калифорнийского университета в Беркли. Эти вузы будут закрыты до 19 ноября.
“Ветер с океана гонит дым прямо на нас. Мы просим людей не выходить из помещений, держать двери и окна закрытыми”, — заявила официальный представитель управления качества воздуха района побережья залива Сан-Франциско Кристин Роселиус.
Напоминаем, число жертв природной пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросло до 63 человек. Об этом сообщил в четверг шериф Бьютт Кори Хонеа на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC. Таким образом, общее число погибших при пожарах в Калифорнии составило 66 человек.