NBC: на севере Калифорнии из-за дыма пожаров отменили занятия в школах и вузах

По ее данным, занятия в школах не будут проводиться в пятницу. Аналогичное решение приняли дирекции университетов городов Сан-Франциско, Сан-Хосе и Санта-Клара, а также Калифорнийского университета в Беркли. Эти вузы будут закрыты до 19 ноября.

“Ветер с океана гонит дым прямо на нас. Мы просим людей не выходить из помещений, держать двери и окна закрытыми”, — заявила официальный представитель управления качества воздуха района побережья залива Сан-Франциско Кристин Роселиус.

Напоминаем, число жертв природной пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросло до 63 человек. Об этом сообщил в четверг шериф Бьютт Кори Хонеа на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания ABC. Таким образом, общее число погибших при пожарах в Калифорнии составило 66 человек.