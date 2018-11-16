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Число жертв пожеж в Каліфорнії збільшилося до 66 осіб, понад 600 зниклих безвісти

Число жертв пожеж в Каліфорнії збільшилося до 66 осіб, понад 600 зниклих безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Число жертв природної пожежі в окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії зросло до 63 осіб. Про це повідомив у четвер шериф Бьютт Корі Хонеа на прес-конференції, трансляцію якої вела телекомпанія ABC. Таким чином, загальне число загиблих при пожежах в Каліфорнії склало 66 осіб, передає УНН з посиланням також на місцеву редакцію NBC та видання The Los Angeles Times.

“Сьогодні були виявлені останки ще сімох людей... Це доводить число загиблих (в окрузі Бьютт) до 63”, — інформував Хонеа. За його словами, на даний момент впізнані 53 загиблих.

При цьому число зниклих безвісти різко зросло — з 297 в середу до 631 людини на даний момент. Влада пояснює, однак, що ці відомості не дуже точні, так як можуть дублювати людей з однаковими іменами та прізвищами.

Площа пожежі “Кемп” в окрузі Бьютт становить понад 566 кв. км. Полум’я знищило більше 11,8 тисяч будівель, включаючи 9,7 тисяч житлових будинків, його вдалося локалізувати на 40%. Для боротьби з вогнем в окрузі мобілізовано понад 5,4 тисячі пожежників, 620 одиниць спецтехніки, 24 вертольоти, 105 бульдозерів і 75 автоцистерн для перевезення води.

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