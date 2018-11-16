Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 66 человек, более 600 пропавших без вести

“Сегодня были обнаружены останки еще семерых человек... Это доводит число погибших (в округе Бьютт) до 63”, — информировал Хонеа. По его словам, на данный момент опознаны 53 погибших.

При этом число пропавших без вести резко возросло — с 297 в среду до 631 человека на данный момент. Власти поясняют, однако, что эти сведения не слишком точны, так как могут дублировать людей с одинаковыми именами и фамилиями.

Площадь пожара “Кэмп” в округе Бьютт составляет более 566 кв. км. Пламя уничтожило более 11,8 тысяч строений, включая 9,7 тысяч жилых домов, его удалось локализовать на 40%. Для борьбы с огнем в округе мобилизованы более 5,4 тысяч пожарных, 620 единиц спецтехники, 24 вертолета, 105 бульдозеров и 75 автоцистерн для перевозки воды.