На юге Калифорнии во время пожара полностью сгорели более 600 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 лтстопада. УНН. Природный пожар в южной части Калифорнии уничтожил 616 домов и хозяйственных построек, повреждены 183. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата, сообщает УНН со ссылкой на материал издания The Los Angeles Times.
Как следует из документа, данные оценки сделаны по итогам осмотра примерно 57% выгоревшей территории. Имеется угроза в общей сложности для 57 тысяч жилых домов и других построек. В тушении участвуют свыше 3,3 тысяч пожарных.
По данным властей, на юге Калифорнии к настоящему времени общая территория, охваченная огнем или уже выгоревшая, составляет 396 кв. км. Пожар удалось локализовать на 69%. Погибли три человека, трое пожарных пострадали.
В северной части Калифорнии также пытаются потушить природный пожар. Его жертвами стали уже 63 человека. Площадь пожара составляет более 566 кв. км, он локализован на 40%. Уничтожены более 11,8 тысяч строений, включая 9,7 тысяч жилых домов.
В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.
Напоминаем, на севере Калифорнии из-за дыма пожаров отменили занятия в школах и вузах.