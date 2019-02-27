Пожежа сталася на центральному вокзалі Каїра, 24 загиблих

За словами джерела, пожежа на вокзалі сталася після того, як поїзд врізався в будівлю.

Залізнична адміністрація розпорядилася повністю евакуювати будівлі на вокзалі, рух поїздів припинився до взяття вогню під контроль.

За словами джерела, аварія призвела до обвалу частини одного з будинків і паніки на головному вокзалі.

Нагадаємо, масштабна пожежа з загиблими сталася біля Київського вокзалу в Москві.