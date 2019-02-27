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Пожежа сталася на центральному вокзалі Каїра, 24 загиблих

Пожежа сталася на центральному вокзалі Каїра, 24 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 ферваля. УНН. Пожежа сталася на головному залізничному вокзалі у столиці Єгипту Каїрі, що призвело до загибелі щонайменше 24 людей і поранень ще 50 осіб. Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Al Shorouk, передає УНН.

За словами джерела, пожежа на вокзалі сталася після того, як поїзд врізався в будівлю.

Залізнична адміністрація розпорядилася повністю евакуювати будівлі на вокзалі, рух поїздів припинився до взяття вогню під контроль.

За словами джерела, аварія призвела до обвалу частини одного з будинків і паніки на головному вокзалі.

Нагадаємо, масштабна пожежа з загиблими сталася біля Київського вокзалу в Москві.

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