Пожежа сталася на центральному вокзалі Каїра, 24 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 ферваля. УНН. Пожежа сталася на головному залізничному вокзалі у столиці Єгипту Каїрі, що призвело до загибелі щонайменше 24 людей і поранень ще 50 осіб. Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Al Shorouk, передає УНН.
За словами джерела, пожежа на вокзалі сталася після того, як поїзд врізався в будівлю.
Залізнична адміністрація розпорядилася повністю евакуювати будівлі на вокзалі, рух поїздів припинився до взяття вогню під контроль.
За словами джерела, аварія призвела до обвалу частини одного з будинків і паніки на головному вокзалі.
Нагадаємо, масштабна пожежа з загиблими сталася біля Київського вокзалу в Москві.