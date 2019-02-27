Пожар произошел на центральном вокзале Каира, 24 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ферваля. УНН. Пожар произошел на главном железнодорожном вокзале в столице Египта Каире, что привело к гибели по меньшей мере 24 человек и ранения еще 50 человек. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Al Shorouk, передает УНН.
По словам источника, пожар на вокзале произошел после того, как поезд врезался в здание.
Железнодорожная администрация распорядилась полностью эвакуировать здания на вокзале, движение поездов прекратилось до взятия огня под контроль.
По словам источника, авария привела к обвалу части одного из зданий и паники на главном вокзале.
Напомним, масштабный пожар с погибшими произошел возле Киевского вокзала в Москве.