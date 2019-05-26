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6 марта, 19:19 • 137484 просмотра

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В ДТП в Египте погибли девять правоохранителей

В ДТП в Египте погибли девять правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 10258 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Девять египетских полицейских погибли в воскресенье в результате ДТП на северо-восток от Каира. Об этом сообщил новостной портал Al Youm As Sabia, передает УНН.

По данным издания, полицейский автозак столкнулся с грузовиком с прицепом недалеко от города Исмаилия. После удара машина с правоохранителями загорелась. Силовики находившихся внутри не смогли выбраться наружу.

Сотрудники полиции направлялись из города Александрия на Северный Синай, где уже несколько лет армия и МВД проводят операцию против боевиков, окопавшихся там. В числе жертв ДТП - насчитывается два офицера.

Справка: Египет занимает шестнадцатое место среди арабских государств и сто девятой в мире по показателю смертности на дорогах. По официальным данным, в 80% аварий со смертельным исходом причиной ДТП является человеческий фактор и лишь в 14% случаев - техническая неисправность транспортных средств.

Напомним, в конце февраля в результате сильного пожара на вокзале Рамсес в центре Каира - крупнейшей железнодорожной станции Египта, по меньшей мере 25 человек погибли и 50 пострадали.

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