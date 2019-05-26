В ДТП в Египте погибли девять правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Девять египетских полицейских погибли в воскресенье в результате ДТП на северо-восток от Каира. Об этом сообщил новостной портал Al Youm As Sabia, передает УНН.
По данным издания, полицейский автозак столкнулся с грузовиком с прицепом недалеко от города Исмаилия. После удара машина с правоохранителями загорелась. Силовики находившихся внутри не смогли выбраться наружу.
Сотрудники полиции направлялись из города Александрия на Северный Синай, где уже несколько лет армия и МВД проводят операцию против боевиков, окопавшихся там. В числе жертв ДТП - насчитывается два офицера.
Справка: Египет занимает шестнадцатое место среди арабских государств и сто девятой в мире по показателю смертности на дорогах. По официальным данным, в 80% аварий со смертельным исходом причиной ДТП является человеческий фактор и лишь в 14% случаев - техническая неисправность транспортных средств.
Напомним, в конце февраля в результате сильного пожара на вокзале Рамсес в центре Каира - крупнейшей железнодорожной станции Египта, по меньшей мере 25 человек погибли и 50 пострадали.