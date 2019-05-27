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У Катманду внаслідок вибухів загинули чотири людини

У Катманду внаслідок вибухів загинули чотири людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. В результаті двох вибухів у непальскій столиці Катманду чотири людини загинули і ще 7 отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на PressTV.

“Три людини загинули на місці, а четвертий помер під час лікування в лікарні”, — сказав співробітник поліції Шьям Лал Гявалі, додавши, що природа вибухів розслідується.

У виданні повідомляється, що поранень зазнали семеро осіб.

Додається, що одна людина загинула під час вибуху в будинку у житловому районі у самому центрі міста.

Інший вибух стався на околиці міста, біля перукарні в районі Сукедара. Під час вибуху загинуло дві людини.

Третій вибух стався біля цегляної печі в районі Татот, поранивши двох чоловік, повідомила поліція.

Гявалі також додав, що поліція підозрює, що причиною вибухів стала група колишніх маоїстських повстанців, які виступають проти уряду.

Нагадаємо, у Німеччині через вибух у приватному будинку евакуювали 650 осіб.

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