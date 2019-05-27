В Катманду в результате взрывов погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В результате двух взрывов в непальской столице Катманду четыре человека погибли и еще 7 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на PressTV.
“Три человека погибли на месте, а четвертый умер во время лечения в больнице”, — сказал сотрудник полиции Шьям Лал Гявали, добавив, что природа взрывов расследуется.
В издании добавили, что ранения получили семь человек.
Сообщается, что один человек погиб при взрыве в доме в жилом районе в самом центре города.
Другой взрыв произошел на окраине города, у парикмахерской в районе Сукедара. При взрыве погибли два человека.
Третий взрыв произошел у кирпичной печи в районе Татот, ранив двух человек, сообщила полиция.
Гявали также добавил, что полиция подозревает, что причиной взрывов стала группа бывших маоистских повстанцев, выступающих против правительства.
Напомним, в Германии из-за взрыва в частном доме эвакуировали 650 человек.