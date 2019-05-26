У Німеччині через вибух у приватному будинку евакуювали 650 осіб

КИЇВ. 26 травня. УНН. У німецькому містечку Хальберштадт в неділю вранці, незабаром після півночі, почалася пожежа. За ним послідував вибух, який спричинив за собою сильне руйнування будівлі. Оскільки експерти вважають, що існує небезпека подальших вибухів, сусідні будинки в районі так само довелося евакуювати, передає УНН, посилаючись на Bild.