У Німеччині через вибух у приватному будинку евакуювали 650 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У німецькому містечку Хальберштадт в неділю вранці, незабаром після півночі, почалася пожежа. За ним послідував вибух, який спричинив за собою сильне руйнування будівлі. Оскільки експерти вважають, що існує небезпека подальших вибухів, сусідні будинки в районі так само довелося евакуювати, передає УНН, посилаючись на Bild.
Повідомляється, що всього 650 жителів були змушені покинути свої будинки через пожежу і подальшої небезпеки. В результаті вибуху один житель отримав серйозні поранення.
Що саме спричинило пожежу і подальший вибух, досі залишається незрозумілим.
"В даний час ми координуємо з містом заходи по евакуації та забезпечення безпеки", - повідомив прес-секретар місцевої поліції.
За даними пожежних служб, в будинку зберігається велика кількість хімікатів, які можуть спалахнути. Існує небезпека ще одного вибуху. Які саме хімічні речовини і чому вони знаходяться на території житлового будинку ще належить з'ясувати.
Як повідомляв УНН, днем раніше в Таїланді в порту гавкотом Чабанг стався вибух і пожежа на вантажному судні.