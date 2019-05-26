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В Германии из-за взрыва в частном доме эвакуировали 650 человек

В Германии из-за взрыва в частном доме эвакуировали 650 человек

Киев  •  УНН

 • 8143 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В немецком городке Хальберштадт в воскресенье утром, вскоре после полуночи, начался пожар. За ним последовал взрыв, который повлек за собой сильное разрушение здания. Поскольку эксперты считают, что существует опасность дальнейших взрывов, соседние дома в районе так же пришлось эвакуировать, передаёт УНН, ссылаясь на Bild.

Сообщается, что всего 650 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара и дальнейшей опасности. В результате взрыва один житель получил серьезные ранения.

Что именно вызвало пожар и последующий взрыв, до сих пор остаётся неясным.

"В настоящее время мы координируем с городом меры по эвакуации и обеспечению безопасности», - сообщил пресс-секретарь местной полиции.

По данным пожарных служб, в доме хранится большое количество химикатов, которые могут загореться. Существует опасность еще одного взрыва. Какие именно химические вещества и почему они находятся на территории жилого дома еще предстоит выяснить.

Как сообщал УНН, днем ранее в Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне.

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