В Германии из-за взрыва в частном доме эвакуировали 650 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В немецком городке Хальберштадт в воскресенье утром, вскоре после полуночи, начался пожар. За ним последовал взрыв, который повлек за собой сильное разрушение здания. Поскольку эксперты считают, что существует опасность дальнейших взрывов, соседние дома в районе так же пришлось эвакуировать, передаёт УНН, ссылаясь на Bild.
Сообщается, что всего 650 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара и дальнейшей опасности. В результате взрыва один житель получил серьезные ранения.
Что именно вызвало пожар и последующий взрыв, до сих пор остаётся неясным.
"В настоящее время мы координируем с городом меры по эвакуации и обеспечению безопасности», - сообщил пресс-секретарь местной полиции.
По данным пожарных служб, в доме хранится большое количество химикатов, которые могут загореться. Существует опасность еще одного взрыва. Какие именно химические вещества и почему они находятся на территории жилого дома еще предстоит выяснить.
Как сообщал УНН, днем ранее в Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне.