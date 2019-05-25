В порту Таиланда произошел взрыв, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне, передает УНН со ссылкой на Bangkok Post.
По словам начальника порта, лейтенанта Юттхана Мокхао, огонь вспыхнул на одном из грузовых судов, где предварительно взорвался контейнер с химикатами.
В тушении пожара принимали участие 10 спецмашин.
В результате инцидента легкие ранения, ожоги и отравления продуктами горения получили около 50 человек.
Напомним, вчера, 24 мая, во французском Лионе прогремел взрыв, в результате чего пострадали не менее 13 человек.