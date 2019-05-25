У порту Таїланду стався вибух, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У Таїланді в порту Лаєм Чабанг сталися вибух і пожежа на вантажному судні, передає УНН із посиланням на Bangkok Post.
За словами начальника порту, лейтенанта Юттхана Мокхао, вогонь спалахнув на одному з вантажних суден, де попередньо вибухнув контейнер з хімікатами.
У гасінні пожежі брали участь 10 спецмашин.
У результаті інциденту легкі поранення, опіки та отруєння продуктами горіння отримали близько 50 людей.
Нагадаємо, вчора, 24 травня, у французькому Ліоні прогримів вибух, внаслідок чого постраждало не менше 13 осіб.