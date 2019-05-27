По меньшей мере три человека погибли при нападении на католический собор в Буркина-Фасо
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По сообщению из Уагадугу, по меньшей мере три человека погибли в результате нападения на католический собор в провинции Лорум на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает издание "Синьхуа" со ссылкой на слова сотрудника сил безопасности страны, передает УНН.
По словам правоохранителя, неизвестный боевик сегодня утром ворвался в католический собор в городе Титан провинции Лорум и открыл огонь по толпе людей, в результате чего по меньшей мере три человека погибли.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за это нападение.
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Как сообщал УНН, в результате двух взрывов в непальского столицы Катманду четыре человека погибли и еще 7 получили ранения.