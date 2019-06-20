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Во время нападения боевиков на поселок в Буркина-Фасо убиты 17 человек

Киев • УНН

 • 9584 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. 17 мирных жителей были убиты во время нападения вооруженной группы боевиков на одно из селений на севере Буркина-Фасо. Об этом, как сообщил в среду AFP, заявил представитель министерства обороны страны, передает УНН.

Во время нападения боевиков на поселок в Буркина-Фасо убиты 17 человек

По информации издания, “группа исламских радикалов атаковала населенный пункт Белхид в северной провинции Соума”. После этого экстремисты скрылись в неизвестном направлении.

С 2015 года северные районы этой африканской страны часто подвергаются атакам исламистов. В последнее время вооруженные радикалы регулярно совершают нападения в зонах вблизи границы с Бенином и Того. В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит поисковые операции по выявлению и ликвидации баз террористов.

Так, например, в конце мая по меньшей мере три человека погибли при нападении на католический собор в Буркина-Фасо.

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