У Нігерії звільнили 500 чоловіків, яких утримували та катували у школі

За словами офіцерів, серед тих, хто утримувався в кайданах ісламській школі були п’ятеро хлопчиків віком до п’яти років.

Начальник поліції Кадуни Алі Джанга повідомив виданню, що на будівлю був здійснений рейд після отримання інформації про підозрілу діяльність. Він назвав його “будинком тортур” та місцем рабства.

Вісім підозрюваних, більшість з них вчителі, були заарештовані. Начальник поліції сказав, що звільнені, деякі з яких отримали поранення і голодували через відсутність їжі, були раді, що їх звільнили.

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Утримувані в ув’язненні заявили, що піддавалися тортурам, сексуальній нарузі, їх морили голодом і вони не мали можливості покинути країну — в деяких випадках протягом декількох років.

“Я провів тут три місяці з ланцюгами на ногах", — повідомив нігерійським ЗМІ Белл Хамза.

“Вважалося, що це ісламський центр, але спроба втекти звідси тягнула за собою суворе покарання: за це людей прив’язували і вішали до стелі”, — йдеться у виданні.

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Деякі діти розповіли поліції, що їх туди привезли їх родичі, які вважали будівлю школою Корану.

Двоє з дітей, звільнених поліцією, повідомили, що батьки відправили їх з Буркіна-Фасо. Поліція вважає, що інші в основному з Північної Нігерії.

Ісламські школи здобули популярність в регіоні, але вже давно надходять повідомлення про зловживання в деяких школах, а також про те, що учнів змушують жебракувати на вулицях.

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Один з батьків повідомив агентству Рейтер, що не знав, що їхні діти опиняться в “такому важкому становищі”.

Бранці ховаються в таборі, куди прибувають їхні родини, щоб упізнати їх.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії катували та стратили хлопця за повідомлення у WhatsApp.