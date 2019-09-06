Батька двох маленьких дітей затримали за катування і розповсюдження порно
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Вінниці правоохоронці вчора затримали 32-річного вінничанина, підозрюваного у катуванні своїх дітей та розповсюдженні порнографічних матеріалів з неповнолітніми. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.
Зазначається, що для затримання правопорушника залучалися бійці КОРДу.
"Підозрюваний – 32-річний житель м. Вінниці, у якого на вихованні перебувають двоє всиновлених дітей: 3-річна дівчинка та 5-річний хлопчик. Це діти його колишньої дружини, яка у 2017 році судом була позбавлена батьківських прав", - йдеться в повідомленні.
За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, за зібраною поліцейськими інформацією, чоловік у групах в мобільних додатках розповсюджує фото та відео матеріали, що містять дитячу порнографію.
Під час санкціонованого обшуку у квартирі підозрюваного слідчі вилучили електронні носії інформації. В ході досудового розслідування буде встановлено походження матеріалів, що містять дитячу порнографію, та дітей, зображених на них.
"Також було встановлено, що діти не доглянуті належним чином, проживають в антисанітарних умовах, сплять на підлозі на матраці. У вихованні чоловік застосовує до малолітніх дітей фізичне насильство", - зазначили в поліції.
Слідче управління розпочало кримінальні провадження за ч. 4 ст. 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч.2 ст. 127 ККУ (катування).
Щодо підозрюваного, то він затриманий у процесуальному порядку. Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру та обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави. Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.
А діти нині перебувають у дитячих закладах. З ними працюють психологи.
Нагадаємо, громадянина Молдови затримали за підозрою у розбещенні малолітніх дівчат та створенні порноматеріалів за їхньої участі.