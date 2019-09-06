Батька двох маленьких дітей затримали за катування і розповсюдження порно

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Вінниці правоохоронці вчора затримали 32-річного вінничанина, підозрюваного у катуванні своїх дітей та розповсюдженні порнографічних матеріалів з неповнолітніми. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.