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Отца двух маленьких детей задержали за пытки и распространение порно

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Виннице правоохранители вчера задержали 32-летнего винничанина, подозреваемого в пытках своих детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Отмечается, что для задержания правонарушителя привлекались бойцы КОРДа.

"Подозреваемый - 32-летний житель Винницы, у которого на воспитании находятся двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которая в 2017 году судом была лишена родительских прав", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, по собранной полицейскими информации, мужчина в группах в мобильных приложениях распространяет фото и видео материалы, содержащие детскую порнографию.

Во время санкционированного обыска в квартире подозреваемого следователи изъяли электронные носители информации. В ходе досудебного расследования будет установлено происхождение материалов, содержащих детскую порнографию, и детей, изображенных на них.

"Также было установлено, что дети не ухожены должным образом, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе. В воспитании мужчина применяет к малолетним детям физическое насилие", - отметили в полиции.

Следственное управление начало уголовные производства по ч. 4 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст. 127 УК (пытки).

Что касается подозреваемого, то он задержан в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчине грозит до 10 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

А дети сейчас находятся в детских заведениях. С ними работают психологи.

Напомним, гражданина Молдовы задержали по подозрению в развращении малолетних девочек и создании порноматериалов с их участием.

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