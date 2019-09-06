Отца двух маленьких детей задержали за пытки и распространение порно

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Виннице правоохранители вчера задержали 32-летнего винничанина, подозреваемого в пытках своих детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.