В Нигерии спасли 500 мужчин, который удерживали и пытали в школе

По словам офицеров, среди тех, кто содержался в оковах исламской школе были пятеро мальчиков в возрасте до пяти лет.

Начальник полиции Кадуны Али Джанга сообщил изданию, что на здание был совершен рейд после получения информации о подозрительной деятельности. Он назвал его “домом пыток” и местом рабства.

Восемь подозреваемых, большинство из них учителя, были арестованы. Начальник полиции сказал, что освобожденные, некоторые из которых получили ранения и голодали из-за отсутствия пищи, были рады, что их освободили.

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Удерживаемые в заключении заявили, что подвергались пыткам, сексуальному надругательству, их морили голодом и они не имели возможности покинуть страну — в некоторых случаях в течение нескольких лет.

“Я провел здесь три месяца с цепями на ногах”, — сообщил нигерийским СМИ Белл Хамза.

“Считалось, что это исламский центр, но попытка убежать отсюда тянула за собой суровое наказание: за это людей привязывали и вешали к потолку”, — говорится в издании.

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Некоторые дети рассказали полиции, что их привезли сюда их же родственники, которые считали это зданием школы Корана.

Двое из детей, освобожденных полицией, сообщили, что родители привезли их из Буркина-Фасо. Полиция считает, что другие в основном из Северной Нигерии.

Исламские школы получили известность в регионе, но уже давно поступают сообщения о злоупотреблениях в некоторых школах, а также о том, что учеников заставляют попрошайничать на улицах.

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Один из родителей сообщил агентству Рейтер, что не знал, что их дети окажутся в “таком тяжелом положении”.

Пленники скрываются в лагере, куда прибывают их семьи, чтобы опознать их.

Напомним, в Саудовской Аравии пытали и казнили его за сообщение WhatsApp.