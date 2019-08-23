У Дніпрі опікуни прикували ланцюгом за шию до ліжка 8-річного хлопця - прокуратура

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Дніпро розпочато кримінальне провадження за фактом домашнього насильства над дитиною, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом скоєння злочинів відносно малолітньої дитини за ч.2 ст.127, ч.2 ст.146 та ст.166 КК України (катування, незаконне позбавлення волі людини, злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

“Так, 21 серпня 2019 року до правоохоронних органів звернулись працівники служби у справах дітей Центральної районної у м. Дніпрі ради щодо перевірки отриманої інформації про можливе вчинення домашнього насильства відносно чотирьох малолітніх дітей, які перебувають під опікою мешканки міста, та обстеження умов їх проживання”, — вказали у пресслужбі.

Правоохоронці також додали, що: “Прибувши на місце проживання дітей, правоохоронці виявили 8-річного хлопчика, який сидів на підлозі, прикутий металевим ланцюгом за шию до ліжка із зав’язаними очима”.

Дитину звільнено та надано першочергову медичну допомогу. Інших дітей з родини вилучено та поміщено до центру соціально-психологічної реабілітації.

Також встановлено, що жінка — опікун дітей — працює директором однієї зі шкіл міста. Наразі вирішується питання щодо її затримання в порядку ст.208 КПК України, повідомлення їй про підозру у скоєнні вказаних злочинів та обрання запобіжного заходу.

Хід досудового розслідування кримінальних правопорушень перебуває на контролі прокуратури Дніпропетровської області.

Як зазначав УНН, за сексуальне насильство над дітьми ґвалтівник проведе 14 років за гратами.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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