За сексуальне насильство над дітьми ґвалтівник проведе 14 років за гратами

Оголошено вирок злочинцю, який скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.152 (зґвалтування) та чч.1,2 ст.156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, та малолітніх осіб) КК України.

“У ході судового процесу встановлено, що навесні 2017 року 48-річний місцевий мешканець, який до цього тричі засуджувався за злочини сексуального характеру, вчинив кілька нападів на неповнолітніх дівчат, які мешкали у Лівобережному районі м. Маріуполя. Зокрема, у березні, прослідкувавши за дівчинкою, яка саме заходила до під’їзду багатоквартирного будинку, зловмисник, приставивши до горла наляканої дитини канцелярський ніж, вчинив щодо неї розпусні дії”, — вказано у повідомленні прокуратури.

Вже наступного місяця чоловік зустрів у під’їзді ще одного будинку трьох дівчат віком від 12 до 13 років та вчинив стосовно них такі ж самі злочинні дії. А вийшовши на злочинне “полювання” через декілька днів, знову погрожуючи розправою за допомогою канцелярського ножа, задовольнив свою статеву пристрасть, зґвалтувавши у неприродний спосіб 10-річну дівчинку.

“Наступного дня після скоєного збоченця встановлено та взято під варту. За вироком суду, найближчі 14 років свого життя педофіл-рецидивіст проведе в камері кримінально-виконавчої установи закритого типу”, — підсумували у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, минулого місяця у Черкаській області, зловмисника, який зґвалтував, після чого вбив дівчину, засуджено до 14 років позбавлення волі.