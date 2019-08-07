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За сексуальное насилие над детьми насильник проведет 14 лет за решеткой

За сексуальное насилие над детьми насильник проведет 14 лет за решеткой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. За сексуальное насилие над детьми насильник проведет 14 лет за решеткой, передает УНН со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

Объявлен приговор преступнику, который совершил уголовные преступления, предусмотренные ч.4 ст.152 (изнасилование) и чч.1,2 ст.156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и малолетних лиц) УК Украины.

“В ходе судебного процесса установлено, что весной 2017 года 48-летний местный житель, который до этого трижды судим за преступления сексуального характера, совершил несколько нападений на несовершеннолетних девушек, которые жили в Левобережном районе г. Мариуполя. В частности, в марте, проследив за девочкой, которая заходила в подъезд многоквартирного дома, злоумышленник, приставив к горлу напуганной ребенка канцелярский нож, совершил в отношении нее развратные действия”, — указано в сообщении прокуратуры.

Уже в следующем месяце мужчина встретил в подъезде еще одного дома трех девушек в возрасте от 12 до 13 лет и совершил в отношении них такие же преступные действия. А выйдя на преступную “охоту” за несколько дней, снова угрожая расправой с помощью канцелярского ножа, удовлетворил свою половую страсть, изнасиловав неестественным способом 10-летнюю девочку.

“На следующий день после совершенного извращенца установили и взяли под стражу. По приговору суда, ближайшие 14 лет своей жизни педофил-рецидивист проведет в камере уголовно-исполнительного учреждения закрытого типа”, — подытожили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце в Черкасской области, злоумышленник, изнасиловал, после чего убил девушку, приговорен к 14 годам лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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