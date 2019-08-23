В Днепре опекуны приковали цепью за шею к кровати 8-летнего мальчика - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Днепр начато уголовное производство по факту домашнего насилия над ребенком, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
Днепропетровской местной прокуратурой № 3 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатому по факту совершения преступлений в отношении малолетнего ребенка по ч.2 ст.127, ч.2 ст.146 и ст.166 УК Украины (пытки, незаконное лишение свободы человека, злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).
“Да, 21 августа 2019 года в правоохранительные органы обратились работники службы по делам детей Центрального районного в г. Днепре совета по проверке полученной информации о возможном совершении домашнего насилия в отношении четырех малолетних детей, находящихся под опекой жительницы города, и обследование условий их проживания” — указали в пресс-службе.
Правоохранители также добавили, что: “Прибыв на место проживания детей, правоохранители обнаружили 8-летнего мальчика, который сидел на полу, прикованный металлической цепью за шею к кровати с завязанными глазами”.
Ребенка освобождены и предоставлено первоочередное медицинскую помощь. Другие дети из семьи изъяты и помещены в центр социально-психологической реабилитации.
Также установлено, что женщина — опекун детей — работает директором одной из школ города. Сейчас решается вопрос о ее задержании в порядке ст.208 УПК Украины, сообщение ей о подозрении в совершении указанных преступлений и избрании меры пресечения.
Ход досудебного расследования уголовных преступлений находится на контроле прокуратуры Днепропетровской области.
Как отмечал УНН, за сексуальное насилие над детьми насильник проведет 14 лет за решеткой.