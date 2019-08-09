У Миколаєві поліцейських судитимуть за катування

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, завершили досудове розслідування провадження про катування правоохоронцями чоловіка. Мета неправомірних дій поліцейських — змусити потерпілого зізнатися у вчиненні злочину. Наразі це провадження вже розглядається в суді", - йдеться в повідомленні.

Так, слідчі встановили, що в лютому 2019 року двоє працівників відділу кримінальної поліції Інгульського відділу Нацполіції в Миколаївській області з метою отримання зізнання у скоєнні кримінального правопорушення від потерпілого, незаконно проникли до його житла та нанесли йому тілесні ушкодження, додали у ДБР.

Після цього чоловіка відвезли до Інгульського відділу поліції. За даними ДБР, там правоохоронці били постраждалого, а також, як зазначається, підвішували на трубі між письмовими столами у службовому кабінеті та умисно наносили удари у різні частини тіла.

На правоохоронців чекає суд.

Як повідомила в.о. директора Миколаївського теруправління ДБР Вікторія Басалаєва, загалом слідчі установи розслідують 83 кримінальні провадження за фактом спричинення громадянам тілесних ушкоджень працівниками правоохоронних органів, що мають ознаки катування (ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловіка катували праскою за "крадіжку" ланцюжка.