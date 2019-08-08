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На Тернопільщині чоловіка катували праскою за "крадіжку" ланцюжка

На Тернопільщині чоловіка катували праскою за "крадіжку" ланцюжка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Двоє жителів Монастириського району Тернопільської області били односельчанина палицею та катували праскою, щоби отримати інформацію про втрачений золотий ланцюжок. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася 7 серпня. Двоє чоловіків прийшли до свого товариша відпочити за пляшкою. Один з них вийшов на вулицю на кілька хвилин, а після того, як повернувся, його друзі почали звинувачувати у крадіжці золотого ланцюжка.

50-річний чоловік стверджував, що жодних цінних речей з помешкання не брав, тому співрозмовники вирішили необхідну інформацію вибити палицею та катуючи чоловіка увімкненою праскою.

Після жорстоких "розмов" потерпілий зміг вийти з будинку знайомого і пішов до сусідки, якій розповів про те, що трапилося, а після того втратив свідомість. Жінка викликала швидку та поліцію.

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На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Підозрюваних у нанесенні тілесних ушкоджень правоохоронці затримали. Це місцеві жителі, 1978 та 1976 років народження. Вони у скоєному зізналися. Один з них уже притягувався до відповідальності за вбивство по необережності.

Чоловіків затримали. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Потерпілого бригада швидкої госпіталізувала в реанімаційне відділення з тілесними ушкодженнями та множинними термічними опіками тіла. Його стан стабільно важкий.

Триває слідство згідно статті 121 частина 2 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб).

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