На Київщині жінка зі знайомими силою “вибивала” борг у співмешканця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Київщині жінка підмовила знайомих викрасти її співмешканця, щоб “вибити” у нього борг. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.
Повідомляється, що подія сталася у Васильківському районі — 33-річна жителька смт. Глеваха дала на тимчасове користування дві банківські картки своєму співмешканцю. Використані кошти чоловік мав повернути згодом, однак жінка вирішила швидко “вибити” гроші у сумі 52 тисячі гривень.
Таким чином, жінка підмовила трьох свої знайомих, які призначили зустріч чоловікові.
Коли 32-річний чоловік приїхав у Глевахy на обумовлене місце, на нього напали троє невідомих осіб, витягнули з авто, почали бити його кийком та битою, вимагаючи гроші.
Потім вони наділи на нього кайданки і в автомобілі BMW повезли до будинку колишньої співмешканки.
Там нападники, погрожуючи фізичним насильством, змусили потерпілого написати боргову розписку про передачу власного авто ВАЗ у власність колишньої цивільної дружини. Злодії забрали легковик, викравши з нього магнітолу та гроші.
За даними поліції, нападників затримали у місті Біла Церква — ними виявилися місцеві жителі. Також працівники поліції затримали замовницю.
Під час обшуку в автомобілі BMW поліція виявила та вилучила кайданки, гумову палицю, дерев’яну биту, а також магнітолу та розписку потерпілого.
За вказаним фактом відкрито 4 кримінальних провадження: за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст. 187 (Розбій), ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).
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