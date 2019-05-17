В Киевской области женщина со знакомыми силой "выбивала" долг у сожителя
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Киевской области женщина уговорила знакомых похитить ее сожителя, чтобы "выбить" у него долг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.
Сообщается, что происшествие произошло в Васильковском районе - 33-летняя жительница пгт. Глеваха дала во временное пользование две банковские карточки своему сожителю. Использованы средства мужчина должен был вернуть впоследствии, однако женщина решила быстро "выбить" деньги в сумме 52 тысяч гривен.
Таким образом, женщина уговорила трех своих знакомых, которые назначили встречу мужчине.
Когда 32-летний мужчина приехал в Глевахy на условленное место, на него напали трое неизвестных, вытащили из авто, начали бить его палкой и битой, требуя деньги.
Затем они надели на него наручники и в автомобиле BMW повезли в дом бывшей сожительницы.
Там нападавшие, угрожая физическим насилием, заставили потерпевшего написать долговую расписку о передаче собственного авто ВАЗ в собственность бывшей гражданской жены. Воры забрали легковушку, похитив из нее магнитолу и деньги.
По данным полиции, нападавших задержали в городе Белая Церковь - ими оказались местные жители. Также работники полиции задержали заказчицу.
Во время обыска в автомобиле BMW полиция обнаружила и изъяла наручники, резиновую палку, деревянную биту, а также магнитолу и расписку потерпевшего.
По данному факту возбуждено 4 уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).
Напомним, в Днепропетровской области грабители пытали свою жертву слезоточивым газом.