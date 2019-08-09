В Николаеве полицейских будут судить за пытки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Николаеве в суд направлено производство по поводу пыток со стороны правоохранителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, завершили досудебное расследование производства о пытках правоохранителями мужчины. Цель неправомерных действий полицейских - заставить потерпевшего признаться в совершении преступления. Сейчас это производство уже рассматривается в суде", - говорится в сообщении.
Так, следователи установили, что в феврале 2019 года двое сотрудников отдела криминальной полиции Ингульского отдела Нацполиции в Николаевской области с целью получения признания в совершении уголовного преступления от потерпевшего, незаконно проникли в его жилье и нанесли ему телесные повреждения, добавили в ГБР.
После этого мужчину отвезли в Ингульский отдел полиции. По данным ГБР, там правоохранители били пострадавшего, а также как отмечается, подвешивали на трубе между письменными столами в служебном кабинете и умышленно наносили удары в различные части тела.
Правоохранителей ждет суд.
Как сообщила и.о. директора Николаевского теруправления ГБР Виктория Басалаева, в общем следственные учреждения расследуют 83 уголовных производства по факту причинения гражданам телесных повреждений сотрудниками правоохранительных органов, имеющих признаки пытки (ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в Тернопольской области мужчину пытали утюгом за "кражу" цепочки.