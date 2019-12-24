В Буркіна-Фасо в результаті атаки бойовиків загинули 35 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Армія Буркіна-Фасо відбила атаку терористів на півночі країни, ліквідувавши 80 бойовиків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву президента країни Рока Марка Крістіана Каборе, передає УНН.
Зазначається, що під час бойових зіткнень загинули 35 мирних жителів і сім співробітників силових відомств.
За даними видання, вранці група терористів атакувала військових недалеко від міста Арбінда, в північній провінції Сум.
Армія і поліція відкрили вогонь у відповідь, успішно відбивши напад. В результаті боїв загинули 35 мирних громадян, четверо військовослужбовців і троє поліцейських. 80 бойовиків були знищені.
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Нагадаємо, під час нападу бойовиків на селище в Буркіна-Фасо вбито 17 осіб.