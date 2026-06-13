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В Будапеште отменили концерт российского скрипача Вадима Репина после обращения Украины

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Благодаря усилиям Посольства Украины в Будапеште было отменено выступление скрипача Вадима Репина. Россиянина на концерте заменил венгерский исполнитель.

В Будапеште отменили концерт российского скрипача Вадима Репина после обращения Украины

В столице Венгрии отменили выступление российского скрипача Вадима Репина, который должен был принять участие в открытии нового концертного сезона Национального филофонического оркестра Венгрии. Такого решения удалось достичь благодаря работе Посольства Украины в Венгрии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

По информации МИД, Репин должен был стать главной звездой концерта-открытия сезона, однако организаторы изменили программу. Его участие было отменено, а партию солиста исполнил венгерский скрипач.

Концерт проходил на сцене Театра на острове Маргит (Margitszigeti Színház) – одной из самых известных летних культурных площадок Венгрии и Центрально-Восточной Европы. Театр расположен в центре Будапешта на острове Маргит и ежегодно принимает десятки культурных мероприятий с участием венгерских и иностранных исполнителей.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что украинская дипломатия продолжает работать над ограничением присутствия представителей российской культурной среды на международных сценах.

российская культура — культура геноцида и военных преступлений, которой не должно быть места на международных площадках. Украинская дипломатия и впредь будет последовательно работать над изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой культурной индустрии

 - заявили в МИД.

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Андрей Тимощенков

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