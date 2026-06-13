В Будапеште отменили концерт российского скрипача Вадима Репина после обращения Украины
Киев • УНН
Благодаря усилиям Посольства Украины в Будапеште было отменено выступление скрипача Вадима Репина. Россиянина на концерте заменил венгерский исполнитель.
В столице Венгрии отменили выступление российского скрипача Вадима Репина, который должен был принять участие в открытии нового концертного сезона Национального филофонического оркестра Венгрии. Такого решения удалось достичь благодаря работе Посольства Украины в Венгрии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
По информации МИД, Репин должен был стать главной звездой концерта-открытия сезона, однако организаторы изменили программу. Его участие было отменено, а партию солиста исполнил венгерский скрипач.
Концерт проходил на сцене Театра на острове Маргит (Margitszigeti Színház) – одной из самых известных летних культурных площадок Венгрии и Центрально-Восточной Европы. Театр расположен в центре Будапешта на острове Маргит и ежегодно принимает десятки культурных мероприятий с участием венгерских и иностранных исполнителей.
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