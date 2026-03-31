$43.800.0450.310.17
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.4м/с
67%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Андрей Сибига
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Израиль
Село
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo11:59 • 13322 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto11:46 • 12678 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 48289 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 36934 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 33143 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Эль-Паис

В Буче за время оккупации зафиксировали 900 военных преступлений, идентифицированы конкретные воинские подразделения рф – Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

В Бучанском районе зафиксировали более 11 тысяч военных преступлений и идентифицировали 234-й полк рф. Осуждены 29 человек за убийства гражданских и детей.

Почти 900 военных преступлений в Буче и более 11 тысяч в районе зафиксировано за время оккупации. В настоящее время уже идентифицированы конкретные воинские подразделения рф, действовавшие в Буче, в частности 234 полк 76-й дивизии рф. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время Bucha Summit 2026, передает УНН.

Детали

Генеральный прокурор сегодня принял участие в Bucha Summit 2026. Вместе с украинскими и европейскими парламентариями обсудил механизмы привлечения россии к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Четыре года назад в деоккупированной Буче я пережил, пожалуй, больше, чем за всю жизнь. Документируя российские зверства, пообещал себе сделать все возможное, чтобы каждый причастный был установлен и наказан. И сейчас, будучи Генеральным прокурором, я несу это обещание как личную ответственность. Почти 900 военных преступлений в Буче и более 11 тысяч в районе зафиксировано за время оккупации. В городе было обнаружено 358 тел погибших. Подавляющее большинство – гражданские, среди них трое детей 

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, правоохранители провели более 4 тыс. процессуальных и следственных действий: от допросов свидетелей и потерпевших, следственных экспериментов и анализа данных до эксгумаций тел и молекулярно-генетических экспертиз. В настоящее время уже идентифицированы конкретные воинские подразделения рф, действовавшие в Буче, в частности 234 полк 76-й дивизии рф.

За преступления, совершенные в Буче и Бучанском районе, сообщено о подозрении 215 лицам, в суд направлены обвинительные акты в отношении 157 лиц, вынесены обвинительные приговоры в отношении 29 лиц. И это только начало 

- подчеркнул Кравченко.

Он также добавил, что в целом в Украине за время полномасштабного вторжения России уже задокументировано более 218 тыс. военных преступлений. За их совершение 1154 лицам сообщено о подозрении, направлены в суд дела в отношении 818 лиц, судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 246 лиц. 

Мы движемся вверх по цепи командования – от исполнителя до организатора. Пусть это десятки или сотни следственных действий – мы не остановимся. Есть команда, которая работает над этим 24/7 

- отметил Кравченко.

Генпрокурор поблагодарил международных партнеров за поддержку и подчеркнул, что время для нас имеет большое значение.

Украинцы уже сегодня ждут запуска работы Специального трибунала по преступлению агрессии. Наказание для верхушки кремля и всех российских палачей должно быть неотвратимым. Работаем дальше 

- резюмировал Кравченко.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Руслан Кравченко
Украина