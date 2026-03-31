В Буче за время оккупации зафиксировали 900 военных преступлений, идентифицированы конкретные воинские подразделения рф – Генпрокурор

Почти 900 военных преступлений в Буче и более 11 тысяч в районе зафиксировано за время оккупации. В настоящее время уже идентифицированы конкретные воинские подразделения рф, действовавшие в Буче, в частности 234 полк 76-й дивизии рф. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время Bucha Summit 2026, передает УНН.

Генеральный прокурор сегодня принял участие в Bucha Summit 2026. Вместе с украинскими и европейскими парламентариями обсудил механизмы привлечения россии к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Четыре года назад в деоккупированной Буче я пережил, пожалуй, больше, чем за всю жизнь. Документируя российские зверства, пообещал себе сделать все возможное, чтобы каждый причастный был установлен и наказан. И сейчас, будучи Генеральным прокурором, я несу это обещание как личную ответственность. Почти 900 военных преступлений в Буче и более 11 тысяч в районе зафиксировано за время оккупации. В городе было обнаружено 358 тел погибших. Подавляющее большинство – гражданские, среди них трое детей - сообщил Кравченко.

Зверства в Буче: Кравченко заявил о намерении идентифицировать как можно больше солдат рф, ответственных за убийства

По словам Генпрокурора, правоохранители провели более 4 тыс. процессуальных и следственных действий: от допросов свидетелей и потерпевших, следственных экспериментов и анализа данных до эксгумаций тел и молекулярно-генетических экспертиз. В настоящее время уже идентифицированы конкретные воинские подразделения рф, действовавшие в Буче, в частности 234 полк 76-й дивизии рф.

За преступления, совершенные в Буче и Бучанском районе, сообщено о подозрении 215 лицам, в суд направлены обвинительные акты в отношении 157 лиц, вынесены обвинительные приговоры в отношении 29 лиц. И это только начало - подчеркнул Кравченко.

Зверства в Буче: Кравченко рассказал о подозрениях двум российским военным

Он также добавил, что в целом в Украине за время полномасштабного вторжения России уже задокументировано более 218 тыс. военных преступлений. За их совершение 1154 лицам сообщено о подозрении, направлены в суд дела в отношении 818 лиц, судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 246 лиц.

Мы движемся вверх по цепи командования – от исполнителя до организатора. Пусть это десятки или сотни следственных действий – мы не остановимся. Есть команда, которая работает над этим 24/7 - отметил Кравченко.

Генпрокурор Кравченко: с начала вторжения зафиксировано более 240 тыс. преступлений агрессии рф против Украины, есть более 1100 подозрений и 240 приговоров

Генпрокурор поблагодарил международных партнеров за поддержку и подчеркнул, что время для нас имеет большое значение.

Украинцы уже сегодня ждут запуска работы Специального трибунала по преступлению агрессии. Наказание для верхушки кремля и всех российских палачей должно быть неотвратимым. Работаем дальше - резюмировал Кравченко.

Наказание для каждого российского палача - Генпрокурор Кравченко сделал заявление в годовщину Бучанской резни