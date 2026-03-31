У Бучі за час окупації зафіксували 900 воєнних злочинів, ідентифіковані конкретні військові підрозділи рф - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

У Бучанському районі зафіксували понад 11 тисяч воєнних злочинів та ідентифікували 234-й полк рф. Засуджено 29 осіб за вбивства цивільних і дітей.

Майже 900 воєнних злочинів у Бучі та понад 11 тисяч у районі зафіксовано за час окупації. Наразі вже ідентифіковані конкретні військові підрозділи рф, які діяли в Бучі, зокрема 234 полк 76-ї дивізії рф. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час Bucha Summit 2026, передає УНН.

Деталі

Генеральний прокурор сьогодні взяв участь у Bucha Summit 2026. Разом з українськими та європейськими парламентарями обговорив механізми притягнення росії до відповідальності за вчинені в Україні воєнні злочини.

Чотири роки тому в деокупованій Бучі я пережив, мабуть, більше, ніж за все життя. Документуючи російські звірства, пообіцяв собі зробити все можливе, щоб кожен причетний був встановлений і покараний. І зараз, будучи Генеральним прокурором, я несу цю обіцянку як особисту відповідальність. Майже 900 воєнних злочинів у Бучі та понад 11 тисяч у районі зафіксовано за час окупації. У місті було виявлено 358 тіл загиблих. Переважна більшість – цивільні, серед них троє дітей 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, правоохоронці провели понад 4 тис. процесуальних і слідчих дій: від допитів свідків і потерпілих, слідчих експериментів й аналізу даних до ексгумацій тіл та молекулярно-генетичних експертиз. Наразі вже ідентифіковані конкретні військові підрозділи рф, які діяли в Бучі, зокрема 234 полк 76-ї дивізії рф.

За злочини, вчинені в Бучі та Бучанському районі повідомлено про підозру 215 особам, до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 157 осіб, ухвалено обвинувальні вироки стосовно 29 осіб. І це лише початок 

- наголосив Кравченко.

Він також додав, що загалом в Україні за час повномасштабного вторгнення росії вже задокументовано понад 218 тис. воєнних злочинів. За їх вчинення 1154 особам повідомлено про підозру, направлено до суду справи стосовно 818 осіб, судами ухвалено обвинувальні вироки стосовно 246 осіб. 

Ми рухаємося вгору за ланцюгом командування – від виконавця до організатора. Хай це десятки чи сотні слідчих дій – ми не зупинимось. Є команда, що працює над цим 24/7 

- зазначив Кравченко.

Генпрокурор подякував міжнародним партнерам за підтримку і наголосив, що час для нас має велике значення.

Українці вже сьогодні чекають на запуск роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Покарання для верхівки кремля і всіх російських катів має бути невідворотним. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Воєнний стан
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Україна