В Броварах водитель сбил трех женщин на пешеходном переходе, пострадавшие в больнице

На Киевщине в ДТП пострадали три женщины, которые вечером переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом УНН пишет со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

В полиции сообщили, что 15 сентября около 19:30 часов на улице Ярослава Мудрого в Броварах 37-летний водитель автомобиля Skoda не заметил пешеходов и совершил наезд на них. Пострадавшие пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 53, 60 и 84-летних женщин госпитализировали в Броварскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Напомним

В Белоцерковском районе пьяный водитель Ford не справился с управлением, что привело к гибели 17-летнего пассажира. Водителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

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