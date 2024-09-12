В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе

В столице произошла утечка на водопроводной магистрали в Голосеевском районе. На месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль. Утечку уже частично локализовали. Ряд домов временно без водоснабжения. Об этом сообщили в четверг в КГГА, передает УНН.

Специалисты «Киевводоканала» частично локализовали утечку на углу улиц Голосеевской и Горячей Утечка произошла на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, проходящей под проезжей частью - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что на месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль. Дальнейшие работы приостановили, ведь рядом припаркованы и другие авто. Для поиска владельцев припаркованных автомобилей привлекли сотрудников полиции.

Как сообщается, из-за утечки движение транспорта ограничено двумя полосами из четырех в направлении проспекта Голосеевского.

Давление воды в Голосеевском районе восстановлено, добавили в КГГА.

Впрочем, по информации «Киевводоканала», временно без водоснабжения остаются дома по адресам: ул. Голосеевская 12, 14, 16.

Специалисты направили автоцистерну с питьевой с питьевой водой, которая находится по адресу: ул. Голосеевская, 12.

Сейчас продолжается откачка воды, для начала ремонтных работ.

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