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У Києві автомобіль провалився під асфальт через аварію на водопроводі

Київ • УНН

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На вулиці Голосіївській стався витік на водопровідній магістралі, через що автомобіль частково провалився під асфальт. Рух обмежено, деякі будинки тимчасово без води, ремонтні роботи тривають.

В столиці стався витік на водопровідній магістралі в Голосіївському районі. На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Витік вже частково локалізували. Низка будинків тимчасово без водопостачання. Про це повідомили в четвер у КМДА, передає УНН

Фахівці "Київводоканалу" частково локалізували витік на розі вулиць Голосіївської та Горяної Витік стався на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, що проходить під проїжджою частиною

- йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що на місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Подальші роботи призупинили, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників припаркованих автомобілів залучили працівників поліції.

Як повідомляється, через витік рух транспорту обмежений двома смугами з чотирьох в напрямку проспекту Голосіївського.

Тиск води в Голосіївському районі відновлено, додали в КМДА. 

Втім, за інформацією "Київводоканалу", тимчасово без водопостачання залишаються будинки за адресами: вул. Голосіївська 12, 14, 16. 

Фахівці направили автоцистерну з питною з питною водою, яка знаходиться за адресою:  вул. Голосіївська, 12.

Наразі триває відкачування води, для початку ремонтних робіт.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиїв

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