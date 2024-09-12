У Києві автомобіль провалився під асфальт через аварію на водопроводі
Київ • УНН
На вулиці Голосіївській стався витік на водопровідній магістралі, через що автомобіль частково провалився під асфальт. Рух обмежено, деякі будинки тимчасово без води, ремонтні роботи тривають.
В столиці стався витік на водопровідній магістралі в Голосіївському районі. На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Витік вже частково локалізували. Низка будинків тимчасово без водопостачання. Про це повідомили в четвер у КМДА, передає УНН.
Фахівці "Київводоканалу" частково локалізували витік на розі вулиць Голосіївської та Горяної Витік стався на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, що проходить під проїжджою частиною
Зазначається, що на місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль. Подальші роботи призупинили, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників припаркованих автомобілів залучили працівників поліції.
Як повідомляється, через витік рух транспорту обмежений двома смугами з чотирьох в напрямку проспекту Голосіївського.
Тиск води в Голосіївському районі відновлено, додали в КМДА.
Втім, за інформацією "Київводоканалу", тимчасово без водопостачання залишаються будинки за адресами: вул. Голосіївська 12, 14, 16.
Фахівці направили автоцистерну з питною з питною водою, яка знаходиться за адресою: вул. Голосіївська, 12.
Наразі триває відкачування води, для початку ремонтних робіт.
Хотів пожартувати: Нацполіція затримала підлітка, який підірвав страйкбольну гранату в одному з дворів Києва 11.09.24, 18:01 • 21488 переглядiв