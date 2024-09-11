Хотів пожартувати: Нацполіція затримала підлітка, який підірвав страйкбольну гранату в одному з дворів Києва
Київ • УНН
16-річний хлопець підірвав страйкбольну гранату на спортивному майданчику в Солом'янському районі Києва. Поліція затримала підлітка, який пояснив свій вчинок бажанням пожартувати та налякати присутніх.
У Києві правоохоронці затримали 16-річного хлопця, який напередодні підірвав страйкбольну гранату в одному з дворів столиці. Про це повідомила Нацполіція Києва, передає УНН.
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Інформацію про вибух на стадіоні в Солом’янському районі правоохоронці отримали вчора близько 19:30.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що спрацювала страйкбольна граната. На щастя обійшлось без травмованих, до медиків звернувся 17-річний хлопець із гострою реакцією на стрес.
Поліція провела першочергові розшукові дії, опитали свідків та встановили, що до вчинення правопорушення причетний 16-річний підліток, який проживає неподалік
Поліція провела першочергові розшукові дії, опитали свідків та встановили, що до вчинення правопорушення причетний 16-річний підліток, який проживає неподалік.
Як з’ясувалось, юнак, перебуваючи на спортивному майданчику серед значного скупчення дітей, привів у дію імітаційний боєприпас, який придбав місяць тому та кинув його на землю, внаслідок чого він вибухнув.
Свої дії парубок пояснив тим, що хотів пожартувати та налякати присутніх.
Наразі з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. За вказаним фактом розпочато за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі
Нагадаємо
Ввечері 10 вересня, на стадіоні в Солом'янському районі Києва стався вибух страйкбольної гранати. 17-річний підліток звернувся до лікарів з гострою реакцією на стрес, інших постраждалих немає.