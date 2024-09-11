Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

В Киеве правоохранители задержали 16-летнего парня, который накануне взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов столицы. Об этом сообщила Нацполиция Киева, передает УНН.

Детали

Информацию о взрыве на стадионе в Соломенском районе правоохранители получили вчера около 19:30.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что сработала страйкбольная граната. К счастью обошлось без травмированных, к медикам обратился 17-летний парень с острой реакцией на стресс.

Полиция провела первоочередные розыскные действия, опросили свидетелей и установили, что к совершению правонарушения причастен 16-летний подросток, проживающий неподалеку - рассказали правоохранители.

Полиция провела первоочередные розыскные действия, опросили свидетелей и установили, что к совершению правонарушения причастен 16-летний подросток, проживающий неподалеку.

Как выяснилось, юноша, находясь на спортивной площадке среди значительного скопления детей, привел в действие имитационный боеприпас, который приобрел месяц назад и бросил его на землю, в результате чего он взорвался.

Свои действия парень объяснил тем, что хотел пошутить и напугать присутствующих.

Сейчас с парнем и его родителями общаются правоохранители. По данному факту начато по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы - подытожили в Нацполиции.

Напомним,

Вечером 10 сентября, на стадионе в Соломенском районе Киева произошел взрыв страйкбольной гранаты. 17-летний подросток обратился к врачам с острой реакцией на стресс, других пострадавших нет.