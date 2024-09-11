Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева
Киев • УНН
16-летний парень взорвал страйкбольную гранату на спортивной площадке в Соломенском районе Киева. Полиция задержала подростка, который объяснил свой поступок желанием пошутить и напугать присутствующих.
В Киеве правоохранители задержали 16-летнего парня, который накануне взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов столицы. Об этом сообщила Нацполиция Киева, передает УНН.
Детали
Информацию о взрыве на стадионе в Соломенском районе правоохранители получили вчера около 19:30.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что сработала страйкбольная граната. К счастью обошлось без травмированных, к медикам обратился 17-летний парень с острой реакцией на стресс.
Полиция провела первоочередные розыскные действия, опросили свидетелей и установили, что к совершению правонарушения причастен 16-летний подросток, проживающий неподалеку
Полиция провела первоочередные розыскные действия, опросили свидетелей и установили, что к совершению правонарушения причастен 16-летний подросток, проживающий неподалеку.
Как выяснилось, юноша, находясь на спортивной площадке среди значительного скопления детей, привел в действие имитационный боеприпас, который приобрел месяц назад и бросил его на землю, в результате чего он взорвался.
Свои действия парень объяснил тем, что хотел пошутить и напугать присутствующих.
Сейчас с парнем и его родителями общаются правоохранители. По данному факту начато по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы
Напомним,
Вечером 10 сентября, на стадионе в Соломенском районе Киева произошел взрыв страйкбольной гранаты. 17-летний подросток обратился к врачам с острой реакцией на стресс, других пострадавших нет.