У Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната: у поліції розповіли деталі
Київ • УНН
На стадіоні в Солом'янському районі Києва стався вибух страйкбольної гранати. 17-річний підліток звернувся до лікарів з гострою реакцією на стрес, інших постраждалих немає.
В одному з районів Києва на стадіоні пролунав вибух - спрацювала страйкбольна граната. Як повідомили у столичній поліції, до лікарів звернувся 17-річний підліток, передає УНН.
"Вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати - поліцейські встановлюють всі обставини події.
На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, на даний час за допомогою до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні, у нього діагностовано гостру реакцію на стрес. Інших постраждалих не має.
Правоохоронці, вставнолюють всі обставини події, також встановлюється особа яка задіяла вибуховий пристрій. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.