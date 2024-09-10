В Киеве на стадионе взорвалась страйкбольная граната: в полиции рассказали детали

В одном из районов Киева на стадионе прогремел взрыв - сработала страйкбольная граната. Как сообщили в столичной полиции, к врачам обратился 17-летний подросток, передает УНН.

«Взрыв на стадионе в Соломенском районе столицы произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты - полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и медики», - говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время за помощью к врачам обратился 17-летний подросток, который находился на стадионе, у него диагностирована острая реакция на стресс. Других пострадавших нет.

Правоохранители, вставнолюють все обстоятельства происшествия, также устанавливается лицо, которое задействовало взрывное устройство. Решается вопрос о правовой квалификации события.