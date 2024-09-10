На Київщині водій під алкоголем спричинив смертельну ДТП: загинув 17-річний пасажир
Київ • УНН
У Білоцерківському районі п'яний водій Ford не впорався з керуванням, що призвело до загибелі 17-річного пасажира. Водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України.
На Київщині водію загрожує покарання після ДТП, в якій загинув 17-річний хлопець. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
Деталі
Правоохоронці повідомили про підозру водію, винному в смертельній ДТП, що сталася в ніч на неділю в селі Клюки Білоцерківського району.
29-річний житель села Богатирка, керуючи автомобілем Ford, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет. У салоні були ще троє пасажирів, з яких 17-річний хлопець загинув на місці від отриманих травм. Інші двоє пасажирів від госпіталізації відмовилися після медичного огляду.
Водій, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, показав 0.68 проміле алкоголю за результатами тесту. Він отримав переломи руки та ребер і був госпіталізований.
Слідчі повідомили водію про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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