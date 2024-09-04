ДТП за участі ексголови Броварської РДА Майбоженка: суд зобов’язав звільнити його з-під варти
Київ • УНН
Суд зобов'язав звільнити Володимира Майбоженка, підозрюваного у ДТП з чотирма постраждалими, з-під варти під особисте зобов'язання. Майбоженко визнає провину та частково компенсував лікування постраждалим.
Суддя Броварського міськрайонного суду зобов’язав звільнити з-під варти під особисте зобов'язання ексголову Броварської РДА Володимира Майбоженка, якого підозрюють у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння, передає УНН.
Деталі
Суд визначив негайно звільнити Майбоженка з-під варти під особисте зобов'язання.
Доповнення
Сьогодні суд розпочав підготовче засідання у справі щодо ексголови Броварської РДА Володимира Майбоженка.
Сам Майбоженко визнає провину, заявивши, що частково компенсував лікування постраждалим і попросивши звільнення з-під варти для повної оплати.
Нагадаємо
Майбоженку було повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння у квітні 2024 року під Києвом на пішохідному переході. За даними поліції, він не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них - дитина.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської РДА.
ДТП за участі голови Броварської РДА Майбоженка: в поліції розповіли подробиці 26.04.24, 20:49 • 26895 переглядiв