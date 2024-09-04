ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: суд обязал освободить его из-под стражи

Судья Броварского горрайонного суда обязал освободить из-под стражи под личное обязательство экс-главу Броварской РГА Владимира Майбоженко, которого подозревают в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения, передает УНН.

Детали

Суд определил немедленно освободить Майбоженко из-под стражи под личное обязательство.

Дополнение

Сегодня суд начал подготовительное заседание по делу в отношении экс-главы Броварской РГА Владимира Майбоженко.

Сам Майбоженко признает вину, заявив, что частично компенсировал лечение пострадавшим и попросив освобождения из-под стражи для полной оплаты.

Напомним,

Майбоженко было сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения в апреле 2024 года под Киевом на пешеходном переходе. По данным полиции, он не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести, среди них - ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской РГА.

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