ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: суд обязал освободить его из-под стражи
Киев • УНН
Суд обязал освободить Владимира Майбоженко, подозреваемого в ДТП с четырьмя пострадавшими, из-под стражи под личное обязательство. Майбоженко признает вину и частично компенсировал лечение пострадавшим.
Судья Броварского горрайонного суда обязал освободить из-под стражи под личное обязательство экс-главу Броварской РГА Владимира Майбоженко, которого подозревают в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения, передает УНН.
Детали
Суд определил немедленно освободить Майбоженко из-под стражи под личное обязательство.
Дополнение
Сегодня суд начал подготовительное заседание по делу в отношении экс-главы Броварской РГА Владимира Майбоженко.
Сам Майбоженко признает вину, заявив, что частично компенсировал лечение пострадавшим и попросив освобождения из-под стражи для полной оплаты.
Напомним,
Майбоженко было сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения в апреле 2024 года под Киевом на пешеходном переходе. По данным полиции, он не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести, среди них - ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской РГА.
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