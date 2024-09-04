ДТП за участю ексголови Броварської РДА Майбоженка: суд розпочав підготовче засідання
Київ • УНН
Розпочалося підготовче засідання у справі Володимира Майбоженка, підозрюваного у скоєнні ДТП з 4 постраждалими. Прокуратура вимагає продовжити тримання під вартою, адвокат наполягає на пом'якшенні запобіжного заходу.
Суд розпочав підготовче засідання у справі щодо ексголови Броварської РДА Володимира Майбоженка, якого підозрюють у скоєнні у стані сп’яніння ДТП з чотирма постраждалими, передає кореспондент УНН.
Деталі
Прокуратура клопотала про продовження Майбоженку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів і позбавлення права на керування автотранспортом. При цьому адвокат наполягав на пом'якшенні запобіжного заходу і наголягає на його зміні на особисте зобов'язання.та звільненні з-під варти.
На засідання прийшли представники постраждалих. Адвокат постраждалих за засіданні просив, щоб повністю компенсували шкоду та оплатили лікування. Одна з постраждалих заявила, що підозрюваний не те що нічого не компенсував, а навіть не просив вибачення.
Доповнення
Майбоженку було повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння у квітні 2024 року під Києвом на пішохідному переході. За даними поліції, він не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них - дитина.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської РДА.