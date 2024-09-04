ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: суд начал подготовительное заседание

Суд начал подготовительное заседание по делу в отношении экс-главы Броварской РГА Владимира Майбоженко, которого подозревают в совершении в состоянии опьянения ДТП с четырьмя пострадавшими, передает корреспондент УНН.

Детали

Прокуратура ходатайствовала о продлении Майбоженко меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней и лишения права на управление автотранспортом. При этом адвокат настаивал на смягчении меры пресечения и настаивает на его изменении на личное обязательство и освобождении из-под стражи.

На заседание пришли представители пострадавших. Адвокат пострадавших за заседании просил, чтобы полностью компенсировали ущерб и оплатили лечение. Одна из пострадавших заявила, что подозреваемый не то что ничего не компенсировал, а даже не просил извинений.

Дополнение

Майбоженко было сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения в апреле 2024 года под Киевом на пешеходном переходе. По данным полиции, он не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести, среди них - ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской РГА.