ДТП за участі ексголови Броварської РДА Майбоженка: підозрюваний визнає провину
Київ • УНН
Ексголова Броварської РДА Майбоженко, якого судять у справі про ДТП з чотирма постраждалими, визнає провину. Він заявив, що частково компенсував лікування і просить звільнення з-під варти для повної оплати, але не поспішає вибачатися.
Ексголова Броварської РДА Володимир Майбоженко, у справі про ДТП за участю якого розпочалося підготовче засідання суду, визнає провину, заявивши, що частково компенсував лікування постраждалим і попросивши звільнення з-під варти для повної оплати, передає кореспондент УНН.
Деталі
За даними кореспондента УНН, "Майбоженко визнає провину". Але просити пробачення в постраждалих поки не спішить, оскільки вважає, що це може бути тиском на них. Каже, що двом постраждалим вже компенсував лікування, іншим двом - поки не встиг.
Проте закликав випустити його з-під варти, аби мати можливість оплатити лікування тим двом постраждалим. Готовий допомогти в повному обсязі. І вказує, що з-під варти не зможе оплатити лікування постраждалим.
Його адвокати просять для нього особисте зобов'язання.
Водночас адвокат постраждалих за засіданні просив, щоб повністю компенсували шкоду та оплатили лікування. Думати про пом'якшення запобіжного заходу вони вважають недоречним, поки не нададуть якісь кошти постраждалим.
Нагадаємо
Суд розпочав підготовче засідання у справі щодо ексголови Броварської РДА Володимира Майбоженка, якого підозрюють у скоєнні у стані сп’яніння ДТП з чотирма постраждалими.
Доповнення
Майбоженку було повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння у квітні 2024 року під Києвом на пішохідному переході. За даними поліції, він не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них - дитина.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської РДА.