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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: подозреваемый признает вину

ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: подозреваемый признает вину

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 13:33  •  5337 просмотра

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Экс-глава Броварской РГА Майбоженко, которого судят по делу о ДТП с четырьмя пострадавшими, признает вину. Он заявил, что частично компенсировал лечение и просит освобождения из-под стражи для полной оплаты, но не спешит извиняться.

Экс-глава Броварской РГА Владимир Майбоженко, по делу о ДТП с участием которого началось подготовительное заседание суда, признает вину, заявив, что частично компенсировал лечение пострадавшим и попросив освобождения из-под стражи для полной оплаты, передает корреспондент УНН.

Детали

По данным корреспондента УНН, "Майбоженко признает вину". Но просить прощения у пострадавших пока не спешит, поскольку считает, что это может быть давлением на них. Говорит, что двум пострадавшим уже компенсировал лечение, другим двум - пока не успел.

Однако призвал выпустить его из-под стражи, чтобы иметь возможность оплатить лечение тем двум пострадавшим. Готов помочь в полном объеме. И указывает, что из-под стражи не сможет оплатить лечение пострадавшим.

Его адвокаты просят для него личное обязательство. 

В то же время адвокат пострадавших на заседании просил, чтобы полностью компенсировали ущерб и оплатили лечение. Думать о смягчении меры пресечения они считают неуместным, пока не предоставят какие-то средства пострадавшим.

Напомним

Суд начал подготовительное заседание по делу в отношении экс-главы Броварской РГА Владимира Майбоженко, которого подозревают в совершении в состоянии опьянения ДТП с четырьмя пострадавшими.

Дополнение

Майбоженко было сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения в апреле 2024 года под Киевом на пешеходном переходе. По данным полиции, он не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести, среди них - ребенок.  

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской РГА.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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