ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: подозреваемый признает вину

Экс-глава Броварской РГА Владимир Майбоженко, по делу о ДТП с участием которого началось подготовительное заседание суда, признает вину, заявив, что частично компенсировал лечение пострадавшим и попросив освобождения из-под стражи для полной оплаты, передает корреспондент УНН.

Детали

По данным корреспондента УНН, "Майбоженко признает вину". Но просить прощения у пострадавших пока не спешит, поскольку считает, что это может быть давлением на них. Говорит, что двум пострадавшим уже компенсировал лечение, другим двум - пока не успел.

Однако призвал выпустить его из-под стражи, чтобы иметь возможность оплатить лечение тем двум пострадавшим. Готов помочь в полном объеме. И указывает, что из-под стражи не сможет оплатить лечение пострадавшим.

Его адвокаты просят для него личное обязательство.

В то же время адвокат пострадавших на заседании просил, чтобы полностью компенсировали ущерб и оплатили лечение. Думать о смягчении меры пресечения они считают неуместным, пока не предоставят какие-то средства пострадавшим.

Напомним

Суд начал подготовительное заседание по делу в отношении экс-главы Броварской РГА Владимира Майбоженко, которого подозревают в совершении в состоянии опьянения ДТП с четырьмя пострадавшими.

Дополнение

Майбоженко было сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения в апреле 2024 года под Киевом на пешеходном переходе. По данным полиции, он не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести, среди них - ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской РГА.