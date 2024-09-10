На Киевщине водитель под алкоголем спровоцировал смертельное ДТП: погиб 17-летний пассажир

На Киевщине водителю грозит наказание после ДТП, в котором погиб 17-летний парень. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

Правоохранители сообщили о подозрении водителю, виновному в смертельном ДТП, произошедшем в ночь на воскресенье в селе Клюки Белоцерковского района.

29-летний житель села Богатырка, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет. В салоне были еще трое пассажиров, из которых 17-летний парень погиб на месте от полученных травм. Другие двое пассажиров от госпитализации отказались после медицинского осмотра.

Водитель, который имел явные признаки алкогольного опьянения, показал 0.68 промилле алкоголя по результатам теста. Он получил переломы руки и ребер и был госпитализирован.

Следователи сообщили водителю о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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